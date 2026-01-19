ポーラは、太陽光・猛暑・湿気・雨など過酷な環境に対応したオールウェザープロテクト仕様で、快適さをキープする春夏のウェルネスウェア「ソーラープロテクト」シリーズから、新アイテム全9種を3月3日に順次、数量限定で発売する。

ポーラの「ソーラープロテクト」は、シミ・ソバカス・日ヤケの原因となるUV−B、真皮まで届きハリ・弾力に影響を与えるUV−A、さらに肌の深層部まで侵入するとされる近赤外線までを高レベルでカットし、肌・瞳・髪を守るウェルネスウェアシリーズ。機能は繊維そのものに備わっているため、洗濯を重ねても効果が持続する。



ソーラープロテクト キャスケット (ヒートカット)

今年は「Breezy Beauty（ブリージービューティー）」をテーマに、さらに進化。猛暑の長期化や湿度の高さ、寒暖差といった過酷な環境に向き合い、通気性・速乾性・遮熱効果に加え、涼やかに風を通す軽やかな着心地を追求した。さらに、旬のデザインを取り入れ、快適さと自分らしい美しさを両立する。



ソーラープロテクト シルクネックガード

全アイテムに紫外線・近赤外線のカット機能を搭載し、汗・湿度対策、猛暑対策、雨対策（アイテムによってふさわしい機能を採用している）機能も搭載。一部のアイテムには接触冷感・遮熱素材・撥水加工も採用している。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約430店舗（2024年12月末時点）・旗艦店「ポーラ ギンザ」においてカタログ販売で取り扱う。百貨店・ポーラ公式オンラインショップでの取扱いはないという。

［小売価格］2420円〜2万2550円（税込）

［発売日］3月3日（火）から順次

ポーラ＝https://www.pola.co.jp