俳優の山口智子が１８日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。代表作である「ロングバケーション」出演後、８年間も映画・ドラマに出演しなかった理由を明かした。

山口は朝ドラ「純ちゃんの応援歌」のヒロインに抜てきされ、それ以降、大ヒットドラマに続々出演。「ダブルキッチン」「王様のレストラン」などに出演後、９６年に伝説的ドラマ「ロングバケーション」で国民的な人気を得た。

だがそれ以降、８年間映画・ドラマの出演がなくなってしまう。山口は「勉強をしたいという気持ちがムクムクわき起こった」といい「世界を知りたい、出会ったことのない人に出会いたい、旅をしたいと心の声が大きくなった」と振り返る。

その結果「じゃあ、旅に出ようと。何年も旅から旅へ」と旅中心の生活に。「あまりに私が旅を第一優先していたので、皆さん声をかけてくださるが、結果として何カ月も（日本に）いない。となってくると、もしかして休んでいるのかな、仕事断ってるのかなと噂になって」と振り返り「門戸を閉ざしたことはないが、いつの間にかお声がかからなくなりました」と空白の８年を説明していた。