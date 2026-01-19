松田翔太、北海道の“ローカルスキー場”を満喫 雪×“高級SUV車”ショットに反響「えっ、やばっ」「カッコイイなぁ」
俳優の松田翔太（40）が18日、自身のインスタグラムを更新。北海道でスキーを満喫したことを報告し、内装が印象的な“高級車”など旅行を楽しむショットに反響が寄せられている。
【写真】「センスが光っておりますね」松田翔太が公開した、“高級車”『レンジローバー』との北海道満喫ショット ※3枚目から
松田は、湯気が立ちのぼるスープカレー、リフトから撮影したスキー板、淡いグリーンがインパクトある“車内ショット”など複数枚の写真を公開。「A Beautiful Hokkaido Weekend. 週末は、世界一のスープカレーとスキー」とつづった。スキー場は、小樽の“スノークルーズオーンズ”と思われる。
松田が撮影した“高級車”は、ランドローバーの高級SUV『レンジローバー』で、スキー場のチケットを深いブラウンのボディを背景に撮影し、雪が降る中にたたずむ『レンジローバー』の静寂が映えるショットを披露している。
この投稿に「車かっこよ」「オーンズ！これまたかなりローカルな」「えっ、やばっ。近所のスキー場!!」「カッコイイなぁ」「センスが光っておりますね」「スープカレーにスキーに寿司にレンジローバー、、最高ですね！」などの反響が寄せられていた。
