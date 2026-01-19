この記事の画像を見る

　トム・ブラウン単独ツアー2026「僕は僕のよこがおを知らない」が、全14都市、22公演決定。5/16(土)山口県に始まり、11/30(月)の東京・明治座が最終公演となる。今回の舞台は、山口、長崎、愛知、岐阜、北海道・札幌、大阪、山形、宮城、沖縄、福岡、北海道・函館、新潟、広島、東京の14都市の予定。

　布川と緑色のみちおの口からはみ出す蛇のように長い舌がベンチの役割を果たし（？）、そこに女装した布川と犬になったみちおが座るという狂気的なイラストを全面に出したフライヤーが届いている。「脳を捨てて子供に戻ろうよ‼」というキャッチコピーも狂気的だ。

■トム・ブラウン単独ツアー2026「僕は僕のよこがおを知らない」

全14都市、22公演

前売り：6,000円、当日6,500円

学割：4,500円

チケット：ローソンチケットにて1月17日（土）10:00〜1月27日（火）23:59抽選受付。1月31日（土）12:00に一般発売。

1/16(金)18:00情報解禁

1/17(土)10:00〜1/27(火)23:59抽選受付　(https://l-tike.com/tombrown-2026/)

1/30(金)13:00頃当選者発表

1/31(土)12:00　一般販売開始

■トム・ブラウンインタビュー

　ツアーの発表に合わせて、布川・みちおのふたりのインタビューが届いている。初めて学割プランを導入したことについて布川は「初めて学割をさせていただきます。『学割プランは携帯会社のものだけじゃないんだぞ！』という所をしっかり見せたいです」と話し、みちおは「今年も未来の若者の脳にトム・ブラウンを植え付けていきます！」と答えてくれた。



■【明治座で開催について】

◆布川ひろき

　伝統ある明治座の舞台に立つ漫才コンビの中でも一番ロン毛なのではないかと思います。なるべく抜け毛を落とさなさいように気を付けたいと思います。

◆みちお

　今年は千秋楽で明治座でやらせてもらいます。明治座、お客様、我々。ライブが終わった時には全て粉々になっている事かと思いますので目に焼き付けてください。

■【タイトル、未就学児OK公演、学割の理由】

◆布川

「僕は僕のよこがおを知らない」というタイトルはしずるさんが過去に東京大阪でやった単独ライブでして、池田さんの地元の新潟県と純さんの地元の山口県の皆さんはなかなか観に行けなかったと思うので地方の方にも見てもらいたくこのタイトルにしました。

　未就学児OKは数年前から始めまして、僕らのネタが怖すぎる時はしっかり泣くのでとても信用しております。素直です。

　初めて学割をさせていただきます。「学割プランは携帯会社のものだけじゃないんだぞ！」という所をしっかり見せたいです。

◆みちお

　タイトルはKOCで仲間になったしずるさんからいただきました。

　今年も未来の若者の脳にトム・ブラウンを植え付けていきます！



■【昨年の振り返り、未公開情報、やってよかったところ、評判は？】

◆布川

　昨年は声を初日の一言目で飛ばしてしまったので今年は六言目くらいまでは粘ります！

　あとどこにも話していない情報ですが、実は昨年の単独ライブのVTRで40センチ髪を切っていましたが、同じ長さのエクステをつけていましたのでヘアメイクさん以外にはバレずに約1年過ごしました。

　単独ライブに来た人だけは知っていたので来た方がいいわよ。

◆みちお

　昨年やったコントは結局、キングオブコント決勝で披露できませんでした。

　その鬱憤エネルギーを塊にして今年は放出します。なので去年より過激にエネルギッシュになっていると思います。そして今年こそ単独でやったネタが決勝で見れるはず。



■【今年の単独ライブの意気込み】

◆布川

　昨年初めて動員が1万人を越えましたので今年は前人未到の1万5千人動員を目指して尚且つどこかの公演で〇〇〇を出せたら此れ幸せです。

◆みちお

　息をきらさず漫才をやりきる。お客様を生きて無事に返す。

■【ここを見てほしい、どういう人に来てほしい？】

◆布川

　今年はこっそりTikTokで単独ライブ告知をやっています。つまり若年層女子に見てほしいです。そういう内容のTikTokになっていますのでまずは「トムブラウン　単独ライブ」等でチェックを！

◆みちお

　誰もやってなくて、バカで、エネルギーぱんぱんのネタを作って行くので、元気のない人も、ある人も、見に来てほしいです。疲れるくらいに元気が溢れるはず！

■【ネタ作り中の相方に直してほしいところ】

◆みちお

　なんかずっと陰部をいじっている時がある。意味がわかりません。

■【単独ツアー中の密かな楽しみは？】

◆布川

　みちおがいっぱい、いっぱいになった時にツイッター（新X）で承認欲求ツイート（新ポスト）。皆さん激チェック！

◆みちお

　ライブも打ち上げも終わって泊まりのホテルでシャワー浴びて、全裸でみるアニメ。



■【昨年と違う点、同じ点】

◆みちお

　同じ点は漫才もコントもガッチリやらせてもらう事ですかね。違う点で言えば布川の足の指が折れないことです！

■【丼は好き？】

◆布川

　好きです。

◆みちお

　はい。

■【好きな丼物は？】

◆布川

　ロコモコ丼。

◆みちお

　カレーカツ丼

■【オリジナルの丼物はある？】

◆布川

　ある。

◆みちお

　はい。

■【あなたのオリジナルの丼物は？】

◆布川

　卵かけハム丼。卵かけご飯の上にハムをちりばめ最後にごま油をかけます。オススメです。

◆みちお

　モヤシ丼です。

■【今後の目標】

◆布川

　上方漫才大賞を取りたいです。色んな関西芸人さんが不可能だと言っているので目指したいです。まずはノミネートだけでいいからされたいです。お願いします。ノミネートしてほしいです。ノミネート！ ノミネート！ ノミネート！ ドミネーター！ ノミネート！ 聡志！ ノミネート！ ノミネート！ ドミネーター！

◆みちお

　今のお笑いの1歩先、ほんの少しでいいから高く。面白いネタを作りたい。

■【各地の方へ、一言】

◆布川

　昨年の11月からジムに行き走っているので昨年よりも汗をかけるキャパが広がっています。つまり昨年より明るく楽しく激しい全日本プロレスよろしくライブになりますのでぜひお待ちしております。

　あと明治座で僕らの単独ライブを見れるのはなかなかないことも去ることながら明治座の売店がとにかく充実しすぎている所を見にきて下さい。最悪売店だけ見て帰ってもいいのでお越し下さい！

◆みちお

　僕らが足を運び、ライブをするとその土地は五穀豊穣、豊かになってパワーが漲ると言われております。そんなライブを見ると血がたぎるよ！ 是非いらっしゃい！



■スケジュール

5/16(土)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@山口・山口南総合センター(山口県山口市名田島1218-1)

5/17(日)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

＠長崎・チトセピアホール(長崎県長崎市千歳町5-1)

5/29(金)

18:00開場/19:00開演/21:00終演

@愛知・青少年文化センター(愛知県名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパーク内 デザインセンタービル)

5/30(土)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@愛知・青少年文化センター(愛知県名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパーク内 デザインセンタービル)

5/31(日)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@岐阜・じゅうろくプラザ(岐阜県岐阜市橋本町1丁目10番地11)

6/7(日)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@札幌・共済ホール(北海道札幌市中央区北4条西1丁目)

6/8(月)

18:00開場/19:00開演/21:00終演

@札幌・共済ホール(北海道札幌市中央区北4条西1丁目)

6/20(土)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@大阪・エルおおさか(大阪市中央区北浜東3-14)

6/21(日)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@大阪・エルおおさか(大阪市中央区北浜東3-14)

6/28(日)

14:45開場/15:30開演/17:30終演

@山形・山形県生涯学習センター 遊学館ホール(山形県山形市緑町1丁目2-36)

6/29(月)

18:00開場/19:00開演/21:00終演

@宮城・仙台市太白区文化センター(宮城県仙台市太白区長町5丁目3-2)

7/5(日)

14:45開場/15:30開演/17:30終演

@沖縄タイムスホール(那覇市久茂地2-2-2　タイムスビル3階)

7/10(金)

18:00開場/19:00開演/21:00終演

@FFGホール(福岡市中央区天神2丁目13-1)

7/11(土)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@FFGホール(福岡市中央区天神2丁目13-1)

7/20(月祝)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@函館・函館市芸術ホール(北海道函館市五稜郭町37-8)

8/2(日)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@新潟市音楽文化会館(新潟県新潟市中央区一番堀通町3-2)

8/9(日)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@広島県民文化センター(広島県広島市中区大手町1丁目5-3)

9/12(土)

14:30開場/15:30開演/17:30終演

@さくらホール(東京都渋谷区桜丘町23-21)

9/13(日)

12:00開場/13:00開演/15:00終演　※未就学児OK

16:30開場/17:30開演/19:30終演

@さくらホール(東京都渋谷区桜丘町23-21)

9/14(月)

18:00開場/19:00開演/21:00終演

@さくらホール(東京都渋谷区桜丘町23-21)

11/30(月)

18:00開場/19:00開演/21:00終演

＠明治座(東京都中央区日本橋浜町2-31-1)

【注意事項】

・お客様都合によるチケット払戻はできません。予めご了承下さい。

・転売禁止(転売されたチケットでは理由の如何にかかわらずご入場頂けません。）

・9/13(日)13:00開演公演のみ未就学児OK(過激な内容になる可能性があるため、保護者の方はご注意ください。)

※膝の上でのご鑑賞可能なお子様の場合、親御さまのお席分でのお申し込み可能です。　　　　　　　　　　　　　　　お子様もお席にお座りになるようでしたら、その分も合わせた枚数でお申し込みください。

・会場の都合により、早い時間からお並び頂くことは出来ません。予めご了承ください。

≪学生券について≫

・各公演、枚数限定での販売です。

・公演時に22歳以下で、小・中・高・大学・専門学校に在籍している方を対象としています。

※9/13（日）13:00開演の未就学児OKの公演に限り、お席を利用される未就学児の方も学生券をご購入いただけます。

・小学生以外は入場の際に学生証の提示が必要です。学生証が確認できなかった場合、一般指定席との差額をいただく場合がございます。

《車いすでお越しのお客様へ》

車いす用のスペースをご用意しております。当日、スペースを準備するため、お手数ですがチケットを購入された後、公演二週間前までに下記、記載のお問い合わせ先に必ずお電話にてお知らせください。

お電話では、名前・座席番号を確認させていただいた上、当日の入場方法をご案内します。ご連絡頂けない場合はお席がご用意出来ない場合があります。

・入り待ち・出待ち行為は公共の通路や一般の方のご迷惑となってしまう為、ご遠慮下さい。

≪お問い合わせ≫

ケイダッシュステージ

TEL：03-3797-4561 (平日 11：00〜17：00)