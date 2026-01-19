『アベンジャーズ』シリーズのブラック・ウィドウ役などで知られるスカーレット・ヨハンソン、ユニバーサルによる『エクソシスト』シリーズの新作映画が2027年3月12日に米国公開されることが明らかとなった。米が報じている。

当初、スタジオは本作の公開日を2026年3月13日設定していたが、これが変更になったようだ。

現時点で本作の設定やヨハンソンが演じるキャラクターなどの詳細は明かされていないが、『エクソシスト』の世界を舞台にした全く新しい物語で、前作『エクソシスト 信じる者』（2023）の続編ではないという。ヨハンソンのほかに、『ハムネット』（2025）などのジャコビ・ジュープの出演が決定している。

脚本・監督を務めるのは、『ジェラルドのゲーム』（2017）『ドクター・スリープ』（2019）などを手がけた現代ホラー映画の旗手、マイク・フラナガン。プロデューサーとして、Red Room Picturesのフラナガンとアレクサンドラ・マジストロ、ブラムハウス・アトミック・モンスターのジェイソン・ブラム、Morgan Creek Entertainmentのデヴィッド・ロビンソンが参加。製作総指揮にはマジストロ、ブラムハウス・アトミック・モンスターのライアン・テュレックが参加する。

これまでに『エクソシスト』シストシリーズは1973年のオリジナル映画のほか、『エクソシスト2』（1977）、『エクソシスト3』（1990）、『エクソシスト：ビギニング』（2004） 、『エクソシスト 信じる者』が製作されている。

スカーレット・ヨハンソン主演の『エクソシスト』シリーズ新作映画は、2027年3月12日に米国公開予定。

