¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö£´Ç¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Ê¤é¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¥Ö·³ÆþÃÄ¤ò²ù¤ä¤à¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºµ¼Ô¤Î¥Ü¥ä¥
¡¡ÆüËÜµå³¦¤ÎÂç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬Ä¹Ç¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ïºòµ¨¡¢£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¾å¾ºµ¤ÇÛ¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ø¸þ¤±¡¢º£Åß¤Î¥¹¥È¡¼¥ÖÀïÀþ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤Ï¡¢¥¤¥Þ¥¤¥ÁË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±µåÃÄ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥ï¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö£Ó£Ï£Ä£Ï¡¡£Í£Ï£Ê£Ï¡×¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅß¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥º¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤ËÂÐ¤·¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¡¢Á°µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎËÜ¿¦¤Ï»°ÎÝ¡£¡ÖÆüËÜ¿Í£Æ£ÁÁª¼êÁ´ÈÌ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢ÆâÌî¼ê¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç£Í£Ì£Â¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥·¥¢¥È¥ë¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë³ÍÆÀ¤ØÆ°¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥ï¥óµ¼Ô¤À¤¬¡ÖÈà¤ÎÂÇ·â¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¼åÅÀ¤ò½½Ê¬¤ËÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ëÄ¹½ê¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¬ËÜ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ë¤ó¤À£´Ç¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¥Ü¥ä¥Àá¡£¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ïº£µ¨¤â¡Ê¸½ÍÀïÎÏ¤Î¡Ë¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤ò»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤À¤¬²¬ËÜ¤ÎÇ½ÎÏÅª¤Ê¾å¸ÂÃÍ¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤è¤ê¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¨¤·¤¿µû¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¸å²ù¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èËÜÅö¤ÎàÅú¤¨¹ç¤ï¤»á¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤µåÃÄ¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£