第3子妊娠中の鈴木あきえ、ふっくらお腹で臨月報告「あと少しじっくりかみしめながら頑張ります」
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの鈴木あきえが1月18日、自身のInstagramを更新。臨月を迎えたことを報告した。
【写真】元「ブランチ」リポーター「表情が穏やか」ふっくらお腹の臨月ショット
鈴木は「気付けば臨月」とコメントし、白いトップスに身を包んで優しくお腹に手を添える姿を投稿。ゆったりとした衣装の上からも、順調に成長しているふっくらとしたお腹のラインがうかがえる。「ここまで母子無事にこれたことに 赤ちゃんと周りの環境に感謝ですね」と感慨深げにつづり、「妊娠は不思議と奇跡の連続だなと改めて」と振り返り、「元気いっぱいの胎動も気だるい身体の重さも、あと少しじっくりかみしめながら頑張ります」と、間近に迫った出産に向けて前向きな決意を見せている。
この投稿には「母子ともに順調そうで安心した」「優しさに満ちている」「表情がとても穏やか」「無事の出産を祈っています」「幸せが伝わってくる」「応援しています」といった声が寄せられている。
鈴木は1987年3月12日生まれ、東京都出身。Eテレ「大！天才てれびくん」MCレギュラーや、TBS「王様のブランチ」リポーターなどで活躍。プライベートでは、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産。2025年9月にInstagramで第3子の妊娠を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元「ブランチ」リポーター「表情が穏やか」ふっくらお腹の臨月ショット
◆鈴木あきえ、臨月のふっくらお腹を公開
鈴木は「気付けば臨月」とコメントし、白いトップスに身を包んで優しくお腹に手を添える姿を投稿。ゆったりとした衣装の上からも、順調に成長しているふっくらとしたお腹のラインがうかがえる。「ここまで母子無事にこれたことに 赤ちゃんと周りの環境に感謝ですね」と感慨深げにつづり、「妊娠は不思議と奇跡の連続だなと改めて」と振り返り、「元気いっぱいの胎動も気だるい身体の重さも、あと少しじっくりかみしめながら頑張ります」と、間近に迫った出産に向けて前向きな決意を見せている。
◆鈴木あきえの投稿に反響
この投稿には「母子ともに順調そうで安心した」「優しさに満ちている」「表情がとても穏やか」「無事の出産を祈っています」「幸せが伝わってくる」「応援しています」といった声が寄せられている。
鈴木は1987年3月12日生まれ、東京都出身。Eテレ「大！天才てれびくん」MCレギュラーや、TBS「王様のブランチ」リポーターなどで活躍。プライベートでは、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産。2025年9月にInstagramで第3子の妊娠を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】