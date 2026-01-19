¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡ÙÈ¯¤ÎALPHA DRIVE ONE¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÆü¤Ë¡È¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡ÉÃ£À®¡ª½éÆ°144ËüËçÆÍÇË¤Î²÷µó
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×ALPHA DRIVE ONE¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡È¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
1·î19Æü¡¢¥Ï¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡Ë¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é1½µ´Ö¡Ê1·î12Æü¡Á18Æü¡Ë¤ÇÎß·×144Ëü1270Ëç¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛALPHA DRIVE ONE¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¡õ°§»¢¸ø³«
1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤ËÈÎÇäËç¿ô113ËüËç¤òÆÍÇË¤·¡¢¡È²øÊª¿·¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½éÆ°¡ÊÈ¯Çä¤«¤é1½µ´Ö¤ÎÇä¾å¡Ë144ËüËç°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¡¢ÎòÂåK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°Çä¾å¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFREAK ALARM¡Ù¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢Bugs¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎLINE MUSIC¡ÖK-POP TOP100¡×¡¢³ÚÅ·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¢ÆüËÜiTunes¡ÖK-POP¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØFREAK ALARM¡Ù¤ÎMV¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éµÞÂ®¤ÊºÆÀ¸²ó¿ô¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï6000Ëü²ó¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤±ÇÁüÈþ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
1·î12Æü¤Ë¡ØEUPHORIA¡Ù¤ÇÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤ÎK-POP¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡È2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢º£¸å¤â³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë