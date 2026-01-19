せいせい、変形ハイレグ水着で砂時計ボディ披露「セクシーすぎて直視できない」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】モデルの“せいせい”こと田向星華が1月18日、自身のInstagramを更新。変形デザインのハイレグ水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳ギャルモデル「へその形まで綺麗」究極の砂時計ボディ披露
せいせいは「pink」とつづり、胸元やウエストラインが大胆にカットされ、ピンクの小花があしらわれた華やかなハイレグ水着を纏った鏡越しのアングルでの自撮りショットを披露。砂時計のような美しいボディラインを収めている。
12月20日には「初めてバリ島来たけどやっぱり暑い国がだーいすき」とプールサイドで撮影された同水着姿を披露し、インドネシア・バリ島に訪れていることを報告していた。
この投稿に、ファンからは「セクシーすぎて直視できない」「ウエストが細くてスタイル抜群」「へその形まで綺麗で見惚れる」「ピンクの水着が似合ってて可愛い」「バリ島を満喫してる姿が素敵」「異次元の美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆せいせい、圧巻の美ボディを披露
◆せいせいの投稿に反響
