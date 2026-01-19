【「超宇宙刑事ギャバン・インフィニティ」玩具情報】 1月19日 公開

バンダイは、特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の玩具情報を1月19日に公開した。

本商品は東映の新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に登場するアイテムなどをなりきり玩具、アクションフィギュア化したもの。

メインアイテムとなる「DXギャバリオントリガー」をはじめ、同商品との連動するDXメカシリーズや「エモルギア」アイテム、アクションフィギュアなどが公開された。

「DXギャバリオントリガー」関連商品

DXギャバリオントリガー

2月14日 発売予定

価格：7,480円

本商品は変身武器モード、スペースシップモード、そしてロボモードと、3モードで遊ぶことができる「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」のメインアイテム。付属や別売りの電池型アイテム「エモルギア」をセットすることで様々な音声・発光が発動。

また、別売りのDXメカシリーズを装着することで遊びを拡張することができる。

DXギャバリオンセイバー

【新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」始動!変身、ロボ、宇宙船!3モードで遊べる!「DX ギャバリオントリガー」【バンマニ!】】

2月14日 発売予定

価格：3,850円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に登場し、武器モードとユニットモード、ロボモードの3モードを楽しめるアイテム。

付属のエモルギア(オンニキール 10Q)をセットすると、主翼が展開。さらにエモルギアを回転させると、連動して剣先が伸びるギミックを搭載している。

別売りのDXギャバリオントリガーのスペースシップモードとドッキング可能で、そのままロボに変形させると、ロボ形態・コスモギャバリオン 10Qへのフォームチェンジを楽しむことができる。

DXギャバリオンドリル

2月14日 発売予定

価格：3,850円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に登場し、武器モードとユニットモード、ロボモードの3モードを楽しめるアイテム。

付属のエモルギア(シリタインダー WK-2)をセットして回転させるとドリルが前後に伸び、さらに本体を走行させるとドリルが回転するギミックを搭載している。

別売りのDXギャバリオントリガーのスペースシップモードとドッキング可能で、そのままロボに変形させると、ロボ形態・コスモギャバリオン WK-2へのフォームチェンジを楽しむことができる。

DXギャバリオンクレーン

3月7日 発売予定

価格：3,850円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に登場し、武器モードとユニットモード、ロボモードの3モードを楽しめるアイテム。

本体横のリールを回転させると、ウィンチから引き出した紐を巻き取れるギミックを搭載。付属のエモルギア(デージョブダン ＆C)をセットした状態でリールを回転させると、エモルギアも合わせて回転。

別売りのDXギャバリオントリガーのスペースシップモードとドッキング可能で、そのままロボに変形させると、ロボ形態・コスモギャバリオン &Cのフォームチェンジを楽しむことができる。

DXギャバリオンレーザー

3月14日 発売予定

価格：3,850円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に登場し、武器モードとユニットモード、ロボモードの3モードを楽しめるアイテム。

付属のエモルギア(イトオーシャ G.I.)をセットするとパネルが展開、エモルギアを回転させるとパネルが回転するギミックを搭載。

別売りのDXギャバリオントリガーのスペースシップモードとドッキング可能で、そのままロボに変形させると、ロボ形態・コスモギャバリオン G.I.へのフォームチェンジを楽しむことができます。

DXエモルギアセット01

2月14日 発売予定

価格：1,320円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」にて登場する電池型アイテム「エモルギア」のセット第1弾。

ヒソオエモルギーは天面パーツを押すことで絵柄が3種類にチェンジ、トキメッキエモルギーは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジする。別売りのDXギャバリオントリガーに装着するとそれぞれ固有音声・発光を楽しめる。

DXエモルギアセット02

2月14日 発売予定

価格：1,100円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」にて登場する電池型アイテム「エモルギア」のセット第2弾。

ミッチターリエモルギー・ロンリーヌエモルギーは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジする。別売りのDXギャバリオントリガーに装着するとそれぞれ固有音声・発光を楽しめる。

DXエモルギアセット03

2月14日 発売予定

価格：1,100円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」にて登場する電池型アイテム「エモルギア」のセット第3弾。

ハズーイエモルギー・ダルーイエモルギーは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジする。別売りのDXギャバリオントリガーに装着するとそれぞれ固有音声・発光を楽しめる。

DXエモルギアセット04

3月7日 発売予定

価格：1,320円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」にて登場する電池型アイテム「エモルギア」のセット第4弾。

カンキーエモルギーは天面パーツを押すことで絵柄が3種類にチェンジ、ヤーダエモルギーは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジする。別売りのDXギャバリオントリガーに装着するとそれぞれ固有音声・発光を楽しめる。

DXエモルギアセット05

3月7日 発売予定

価格：1,100円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」にて登場する電池型アイテム「エモルギア」のセット第5弾。

スカットエモルギー・シンペーダーエモルギーは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジする。別売りのDXギャバリオントリガーに装着するとそれぞれ固有音声・発光を楽しめる。

DXエモルギアセット06

3月14日 発売予定

価格：1,100円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」にて登場する電池型アイテム「エモルギア」のセット第6弾。

マーイッカエモルギー・モーイッカエモルギーは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジする。別売りのDXギャバリオントリガーに装着するとそれぞれ固有音声・発光を楽しめる。

DXエモルギアダイザー

3月14日 発売予定

価格：3,300円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の劇中にも登場する、電池型アイテム「エモルギア」を複数収納・ディスプレイできる台座。付属のパーツを組み合わせることで集めたエモルギアを綺麗に飾ることができる。付属するフラットエモルギーは本商品限定エモルギアとなっている。

DXギャバリオンブレード

3月7日 発売予定

価格：4,400円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の劇中でギャバン・インフィニティたちが使用するブレード武器をなりきり玩具化。

トリガーを押すとLED4灯を内蔵した刀身がダイナミック発光し、鍔の部分の「銀河連邦警察手帳」は取り外しが可能で、手帳に差し替えて遊べるライセンスカードが3種（ギャバン・インフィニティ/ギャバン・ブシドー/ギャバン・ルミナス）付属する。

ソフビシリーズ

PROJECT R.E.D.ソフビシリーズ ギャバン・インフィニティ

2月14日 発売予定

価格：880円

PROJECT R.E.D.ソフビシリーズ ギャバン・ブシドー

2月14日 発売予定

価格：880円

PROJECT R.E.D.ソフビシリーズ ギャバン・ルミナス

2月14日 発売予定

価格：880円

ミニ組み立てプラキット

プラデラNEO コスモギャバリオンGC-R

2月14日 発売予定

価格：2,200円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」から新発売となる一部彩色済のミニ組み立てプラキットシリーズの第1弾。

誰でも簡単に組み立てて遊ぶことができ、一部パーツも可動するミニサイズのプラモデルです。変身武器、スペースシップ、そしてロボの3形態への変形も可能。ロボ状態での全高は約155mm。今後発売予定の同シリーズ商品とも一部連動し、ロボ遊びをより拡張することができる。

フィギュア

メガスケールフィギュア ギャバン・インフィニティ

2月14日 発売予定

価格：6,380円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より「ギャバン・インフィニティ」を全長約270mmのビッグサイズフィギュアで立体化。劇中ヒーローのメタリックアーマーを塗装で再現され、首・肩・手首・股関節・足首の合計9か所が可動する。

メガスケールフィギュア ギャバン・ブシドー

2月14日 発売予定

価格：6,380円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より「ギャバン・ブシドー」を全長約270mmのビッグサイズフィギュアで立体化。劇中ヒーローのメタリックアーマーを塗装で再現され、首・肩・手首・股関節・足首の合計9か所が可動する。

TOKUSATSU ACTION FIGURE ギャバン・インフィニティ

3月7日 発売予定

価格：4,840円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」からギャバン・インフィニティを可動フィギュア化。全高約160mm、全身約30か所以上が可動し、武器パーツも2個付属。さらにDXギャバリオントリガーと連動する限定エモルギアも1個付属する。

TOKUSATSU ACTION FIGURE ギャバン・ブシドー

3月7日 発売予定

価格：4,840円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」からギャバン・ブシドーを可動フィギュア化。全高約160mm、全身約30か所以上が可動し、武器パーツも2個付属。さらにDXギャバリオントリガーと連動する限定エモルギアも1個付属する。

TOKUSATSU ACTION FIGURE ギャバン・ルミナス

3月7日 発売予定

価格：4,840円

本商品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」からギャバン・ルミナスを可動フィギュア化。全高約160mm、全身約30か所以上が可動し、武器パーツも2個付属。さらにDXギャバリオントリガーと連動する限定エモルギアも1個付属する。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映