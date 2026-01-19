きょうの午後は次第に雲が広がりますが、各地で3月並みの暖かさになるでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜で14℃ 3月並みの暖かさに 夜は岐阜で雪や雨が降る所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/19昼）

正午前の名古屋市内は、朝からよく晴れています。この時間の気温は11℃で、風は強くありません。

きょうの午後は広く日差しが届きますが、次第に雲が多くなるでしょう。風は穏やかで、洗濯物はよく乾きそうです。夜は岐阜県で、雪や雨の降る所があるでしょう。



最高気温は名古屋や豊橋、岐阜で14℃、高山で9℃の予想です。日中は各地で3月上旬から下旬並みの暖かさになるでしょう。

あす以降は、冷え込みが強まり厳しい寒さに

【週間予報】

あす火曜日は、北寄りの風が吹き、夜は一気に冷え込みが強まるでしょう。あさって水曜日以降は、上空に強い寒気が居座り、しばらく厳しい寒さが続く見込みです。岐阜県の山間部を中心に大雪になるおそれがあり、平野部でも雪の積もる所があるでしょう。



最新の気象情報や交通情報をご確認ください。