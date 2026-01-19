『ズートピア２』のスペシャルカフェKITTE大阪に！OH MY CAFE期間限定オープン

“食”を通じて楽しむ『ズートピア2』の世界観を体感できるテーマカフェが、KITTE大阪に期間限定オープンしています。ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』のキャラクター達と一緒に、作中に登場するシーンをイメージした、美しく彩り豊かなお料理がいただけます。テーマカフェ「OH MY CAFE」を紹介していきます。

『ズートピア２』のスペシャルカフェが、KITTE大阪に期間限定オープン

テーブルを華やかに彩るお料理は、見た目だけでなく、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインにより、塩分控えめで、低糖質なレシピになっています。すべてのお客様に、健康的で身体に優しいお食事になっております。

ニンジンステーキプレート(ジュディ)

ジュディの大好きなニンジンをステーキにしたプレート。歯応えの残る、優しい甘さのニンジンステーキに、クリーミーなグラタン付き。

ビーツシチュー(ニック)

カラフルなお野菜がたっぷりはいった、ニックのピンクのシャツをイメージしたビーツシチュー。お顔の表情には最中が使用されており、食べるのがもったいないくらい！

生春巻きプレート(ゲイリー)

指名手配犯のヘビのゲイリーをイメージした生春巻きのプレート。ゲイリーのお顔つきのパンの下には、すり身とエビのフィッシュバーグが隠れています。シャキシャキのお野菜と春雨、青紫蘇が隠し味になっており、爽やかな味わい。

ハンバーガープレート(ZPD)

ハードな警察官にぴったりのハンバーガープレート。香ばしいバンズの間には、ジューシーなパティと、フレッシュなお野菜。ほくほくのポテトに、トマトの旨み濃厚なミネストローネ付き。

ストロベリーラテ(ニック)

ニックの新衣装をイメージしたお花を添えたストロベリーラテ。コクのあるミルクと、甘酸っぱいいちごの味わいが後をひく美味しさ。特典コースター付き。

※アクリルマドラーはお持ち帰りできません。

マッチャラテ(パウバート)

謎多きパウバートをイメージした竹炭入りの抹茶ラテ。ふんわりなめらかな口当たりの竹炭入りのクリームと、和を感じる抹茶ラテ。混ぜながらいただき、味わいの変化を楽しみながらいただきます。特典コースター付き。

※アクリルマドラーはお持ち帰りできません。

ホットティー

ジュディとニックが描かれた可愛らしいマグカップに入った、デカフェのホットティーです。ドリンクを注文すると、マグカップを購入することができます。特典コースター付き。

※1月23日(金)以降、マグカップのデザインは「マグカップ（ニック）」に変更可能です。

※提供の、マグカップはお持ち帰りできません。

テーブルも、『ズートピア２』のキャラクターのデザインになっており、お料理やドリンクと一緒に、お写真映えもバッチリ！

広々としたOH MY CAFEの店内や、内装も『ズートピア２』の世界観一色！モニターでは、オリジナルムービーと、シャキーラが歌う劇中歌「Zoo」が流れており、お食事の気持ちもテンションがあがります。

店頭では、オリジナルグッズが販売されています。「アクリルキーホルダー」や「エコバッグ」や「ブランケット」など、普段使いできるアイテムがたくさん。

『ズートピア２』のキャラクターと一緒に、彩り豊かなフォトジェニックなメニューの数々、健康的で身体に優しいお食事をぜひお楽しみください。

©︎Disney

BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階

2025年12月19日（金）～2026年3月8日（日）

事前予約制

予約金 税込770円

※1申込につき、4席迄予約可