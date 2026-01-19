＜ウソと裏切り…20年！＞信じられない！経緯聞かされ「おめでとうは撤回させて！」【第3話まんが】
私はカオル。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。子どもたちが大きくなり、ここ数年は学生時代の友人エイコともたまに会っています。エイコは、私が元カレのケントと破局して泣き崩れていたときに、懸命に支えてくれた大切な親友です。ある日エイコから「結婚しました」という連絡が来ました。しかしその相手がケントと聞かされ、私はアゼンとしてしまいます。まさか当時私に寄り添うふりをして、その裏でケントと付き合っていたの……？
私にはエイコが以前口にした「学生時代から付き合っていた」という言葉が引っかかっています。私が別れたのは大学3年の12月中旬……。今でも思い出せます。ケントと別れた出来事は、私にとってそれほど大きなことだったのです。
エイコは二股を否定しますが、私がケントと別れてからエイコがケントと初デートしたお正月まではわずか2週間ほどしかありません。そんなにすぐ付き合いはじめていたなんて、聞かされてもいい気はしません。私はエイコを問い詰めます。
私は電話を一方的に切りました。大事な親友だと思っていたエイコに、私は裏切られていたのです。大切にしてきた思い出が一気に色あせていくのを感じました。
私がケントと別れたのは、大学3年生の12月中旬。エイコによると、ケントとの初デートがその翌月の初詣。ちょうど私がケントと別れて深く傷つき、エイコが懸命になぐさめてくれていた時期です。しかもエイコは「ケントに告られても最初は断っていた」と言います。それって私がまだケントと別れる前のこと？ 私が別れたからあっさり付き合ったの？ あまりの衝撃に私は言葉を失い、ついには「おめでとう」を撤回したのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
