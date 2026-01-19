ソニー・ミュージックエンタテインメントによる次世代クリエイティブコミュニティ『アトリエプロジェクト』から、オリジナル作品全5作を公開。1作目「アメージング・グレイス」および2作目「後の月」が公式YouTubeにて公開された。

（関連：【映像あり】RIP DISHONOR、Sayouらによる『アトリエプロジェクト』オリジナル作品2作）

1作品目は、2018年11月に高知で結成し、大阪を拠点に活動する平均年齢18歳の4ピースバンド RIP DISHONORと、同プロジェクトに所属しているイラスト／アニメーションを手掛けたcacaotane、映像を手掛けたあーきとれーぶがコラボレーション。シモダトキノリ（Vo）の透き通る歌声と爽やかなメロディに合わせた、疾走感のあるMVに仕上がっている。

また、2作品目は同プロジェクトに所属している映像ディレクター 栗井モネ、関西出身のシンガーソングライター Sayou、 アニメーションやイラストの制作を中心に活動しているピ子の3名がコラボレーションしたオリジナル作品になっている。

今後の新しいコラボレーション作品は順次公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）