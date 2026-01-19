【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】やった、だいすきな親戚も来るらしい！＜第15話＞#4コマ母道場

義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！　しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？　あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？　それとも子どものために、関係修復をはかりますか？

第15話　優しいお義姉さん【セリナの気持ち】



【編集部コメント】

赤ちゃんと、まだ幼い2人の子どもを連れての法事。そこには意地悪な義両親までいる……想像しただけで大変ですよね。「当日はお手伝いを」とお義母さんは言っていましたが、はたして赤ちゃんを抱えたままお茶を出したり、食事の準備や後片付けをしたりなどできるのでしょうか。不安に思っていたそのとき、親戚の頼りになる存在、義姉のカオリさんから連絡が。義両親に会うのは憂鬱ですが、「カオリさんに会えるんだったら！」と思えるくらい、セリナさんはカオリさんのことを慕っているのです。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙