【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】やった、だいすきな親戚も来るらしい！＜第15話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第15話 優しいお義姉さん【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
赤ちゃんと、まだ幼い2人の子どもを連れての法事。そこには意地悪な義両親までいる……想像しただけで大変ですよね。「当日はお手伝いを」とお義母さんは言っていましたが、はたして赤ちゃんを抱えたままお茶を出したり、食事の準備や後片付けをしたりなどできるのでしょうか。不安に思っていたそのとき、親戚の頼りになる存在、義姉のカオリさんから連絡が。義両親に会うのは憂鬱ですが、「カオリさんに会えるんだったら！」と思えるくらい、セリナさんはカオリさんのことを慕っているのです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
