¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤¬¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×300±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTHREEPPY¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÁ´42¼ï¤òÅ¸³«
¡¡¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂçÁÏ»º¶È¤Î300±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTHREEPPY¡×¤Ï¡¢1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥Ñ¥¹¥«¥ë¤Î¼ýÇ¼¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¡ª¡¡¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¿·¥·¥ê¡¼¥º°ìÍ÷
¢£À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÄ¹¤¤È±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤È¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¤Î´õË¾¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´42¼ï¡£
¡¡¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÂç¿ÆÍ§¥Ñ¥¹¥«¥ë¤äºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¼ýÇ¼¥Ý¡¼¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¸÷¤Ç¤ªÉô²°¤ò¾È¤é¤¹¡ÖLED¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤¬¹á¤ë¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤ä´¨¤¤»þ´ü¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª²È»þ´Ö¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÀª¤¾¤í¤¤¡£
¡¡¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
