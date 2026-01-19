『ソニック』のフィギュアを粘土で自作してみた！ クールな造形とカッコよさをギュッと詰め込んだ、ハイクオリティな仕上がり

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ソニック】粘土でソニック・ザ・ヘッジホッグを作ってみた!!!』というMerphISCさんの動画です。

【ソニック】粘土でソニック・ザ・ヘッジホッグを作ってみた!!!

ゲーム『ソニックアドベンチャー』等に登場するソニック・ザ・ヘッジホッグのフィギュアをMerphISCさんが粘土で作成します。

下書きと同じ大きさのフィギュアを作成

初めにソニックの下書きを作ります。

下書きを参考に針金で身体の芯を作ります。

粘土を肉付けしやすいように針金の周りにアルミホイルを巻きます。

アルミホイルの上から粘土を貼り付けていきます。

基礎部分が出来たら一旦オーブンで焼いて固めます。

焼き終わったらその上から粘土を貼り付けていきます。

ここからは、ソニックの顔や髪の毛など細かな部分を作ります。

水を使って表面を滑らかに整えたらソニックの頭部分が完成。

続いて、身体部分に移ります。

胴体や細長い腕や足を粘土で肉付けしていきます。その後、シューズや手の部分も作り込みます。

最後に鼻を作れば完成です。

ソニックを飾る土台を作ります。円状のプラスチックの上に粘土を置いて、歯ブラシで叩いて凹凸を付けます。

その後、穴を二つ開けてソニックの足を固定させます。

ここからはソニックを塗装します。下地をスプレーで吹きかけたら、筆で身体全体を塗っていきます。

次に目や指の皺部分やシューズの溝など細かな部分を塗っていきます。

身体部分が塗り終わったら、土台も塗っていきます。

最後にソニックを土台に立たせたら完成になります。

完成したのがコチラ。ゲームでよく見るソニックが出来上がりました！

そんなクールでカッコいいソニックフィギュアの制作過程を映像で楽しみたい方は、ぜひ動画をご視聴ください。



