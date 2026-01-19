ファイターズの郡司裕也選手がエスコンフィールドHOKKAIDOでの自主トレを公開し、「４番・サード」への思いを語りました。



今シーズンから背番号が「３番」となったファイターズの郡司裕也選手が、自主トレーニングを公開しました。



移籍して今シーズンで４年目を迎える郡司選手は、２０２５年まで２軍施設がある千葉県鎌ケ谷市で自主トレに取り組んでいましたが、２０２６年は北海道に引っ越したこともあって本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで初めて自主トレを行いました。

（郡司裕也選手）「グラウンドを独占できるのを狙って、ホームグラウンドの内野を使って練習ができる球団はないと思うので、ありがたく感じて練習しています。体の細かい動きやシーズン長く戦う上で出力をマックス出さなくても力が出る体の使い方を勉強しながら、トレーニングも継続しながらという感じでやっています。この土でノックを受けて、誰よりもエスコンが似合う男になってから（キャンプ地の）名護に行きたい」



郡司選手は新庄監督から今シーズンの開幕戦での「４番・サード」を明言されていて、この日はサード付近で２０分ほどノックを受ける様子も見られました。



（郡司裕也選手）「（指名された）後にボス（新庄監督）にＤＭをしたけど、「ことしはサード一本で考えている」と伝えられた。“サードで１年間出続けたい”とことしは狙いがあるので、ボス含めファンからもかなり高い期待をしていただいているのは感じている。その期待に応えられるように去年の成績を必ず超えたい」

また、３月２０日からのオープン戦３試合に選手たちが着る限定ユニホームのＰＲも忘れませんでした。



（郡司裕也選手）「３月２０日には来場者プレゼントとしてエスコンＦに来て下さった皆さまにプレゼントする予定なので、ぜひプレシーズンゲームからエスコンＦを満員にしてもらって、シーズンへの士気を高めていきたいので、皆さんぜひお越しください」