¡ã¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¡¡ºÇ½ªÆü¡þ18Æü¡þ¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ7044¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£2022Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¹âÀºÅÙ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¡ÈëÌ©¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
¥Ä¥¢¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¡£¶âÃ«Âó¼Â¤ÈÊÆß·Ï¡¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦31°Ì¥¿¥¤¡¢¶â»Ò¶îÂç¤Ï¡Ö74¡×¤òµÊ¤·¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦73°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë16¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥´¥Ã¥¿¥é¥Ã¥×¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£2ÂÇº¹¤òÊ¤¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼3¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥é¥ë¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¤Ë¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï910Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯3617Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥´¥Ã¥¿¥é¥Ã¥×¤Ï163Ëü8000¥É¥ë¡ÊÌó2²¯5851Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÊÆÃË»Ò³«ËëÀï¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¹âÀºÅÙ¥¢¥¤¥¢¥ó¡¡ÈëÌ©¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
