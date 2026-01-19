女優の山口智子（61）が18日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に出演。フジテレビドラマ「ロングバケーション」以降、8年間ドラマや映画に出演しなかった理由を語った。

1996年に俳優の木村拓哉とダブル主演した「ロングバケーション」が大ヒット。「月曜日はOLが街から消える」と言われるほどの社会現象を巻き起こした。

山口は「ロングバケーション」の大ヒットに「本当に申し訳ございませんという思いしかないです」に吐露。「皆さまが面白いって言ってくださるなら、じゃあ私自身、何を勉強して、どう進化して、どうさらに面白いものとして皆さまにご提供できるのか…。本当にごめんなさいしかなかったです」と振り返った。

山口は「ロングバケーション」以降、8年間ドラマや映画に出演していない。予備校講師でタレントの林修氏が「その悶々とした思いが、間が空くことにつながっているんですか？」と聞くと、「凄くつながってますね」と回答。「めちゃくちゃ勉強したいという気持ちがむくむくと沸き起こってきたんですよね。勉強したい、イコールもっと世界を知りたい、出会ったことのない方たちに出会いたい、旅をしたいってことにむくむくっと心の声が大きくなっていった」と振り返った。

それから山口は世界中を旅したという。「あまりに私が旅を第一優先として行っていたので、皆さんが（仕事の）声かけてくださるんですけど、結果としていない。“もしかして休んでるのかな？”って噂が流れ出した。こっちとしては門戸を閉ざしたことは一度もないんですけど、いなかったことが続いたので、いつの間にかお声がかからなくなりました」と明かした。

林氏が「旅を続けられてきて自信は少しはついてきたものですか？」と聞くと、「俳優としての自信は一生つかないと思います」とした上で、「誰にも真似できない自分の人生についての自信。どっちか選べるのは悩みではなくて私にとっては最高の幸せ。それをチョイスしながら人とは違う私ならではの人生を歩めているという自信は自分の中に積み上がっているありがたさですね」と晴れやかな表情を浮かべた。