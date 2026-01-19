¡ÚNFL¡Û¥é¥à¥º¤¬¡È±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥éFG¡É¤Ç4µ¨¤Ö¤ê·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¡¡¥Ù¥¢¡¼¥ºÂè4Q»Ä¤ê18ÉÃ¤Ç·àÅªÆ±ÅÀ¤â¡Ä
¡¡¡þNFL¡¡¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡¥é¥à¥º 20¡½17¡ÊOT¡Ë¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ê2026Ç¯1·î18Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡NFCÂè5¥·¡¼¥É¤Î¥é¥à¥º¡ÊÀ¾ÃÏ¶è2°Ì¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¡ÊOT¡Ë¤ÎËö¤ËÂè2¥·¡¼¥É¤Î¥Ù¥¢¡¼¥º¡ÊËÌÃÏ¶èÍ¥¾¡¡Ë¤Ë20¡½17¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè4µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âè1¥·¡¼¥É¤Î¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡ÊÀ¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1Q¤Ë¥é¥à¥ºRB¤ÎK¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬4¥ä¡¼¥É¤ÎTD¥é¥ó¤ò·è¤á¤Æ7¡½0¤ÈÀè¹Ô¡£¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÏÂè2QºÇ½é¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¡¢Âè4¥À¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤«¤éQB¤ÎC¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬WR¥à¡¼¥¢¤Ø3¥ä¡¼¥É¤ÎTD¥Ñ¥¹¤ò·è¤á¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬Áê¼ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¾å²ó¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢Âè2Q½ªÈ×¤ËFG¤ò·è¤á¹ç¤Ã¤Æ10¡½10¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤Ï¤È¤â¤ËÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥à¥º¤ÏÂè4Q»Ä¤ê8Ê¬50ÉÃ¤ËK¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤ÎTD¥é¥ó¤Ç17¡½10¤È¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤¢¤È2¥ä¡¼¥É¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é»ß¤á¤é¤ì¤¿¥Ù¥¢¡¼¥º¤â¡¢»Ä¤ê1Ê¬50ÉÃ¤«¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÅ¨¿Ø14¥ä¡¼¥É¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¡£ºÇ¸å¤Ï»Ä¤ê18ÉÃ¤ÎÂè4¥À¥¦¥ó¤Ç¡¢C¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬Áê¼ê3¿Í¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ40¥ä¡¼¥ÉÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ó¥É¥¾¡¼¥ó¤ÎTE¥¯¥á¥Ã¥È¤ØTD¥Ñ¥¹¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç17¡½17¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢OT¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡OTºÇ½é¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥Ñ¥ó¥È¤Ç½ª¤¨¤¿¥é¥à¥º¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇS¥«¡¼¥ë¤¬C¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼«¿Ø22¥ä¡¼¥É¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£¤½¤³¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¡¢ºÇ¸å¤Ï»Ä¤ê3Ê¬19ÉÃ¤ÇK¥á¥Ó¥¹¤¬42¥ä¡¼¥É¤Î·è¾¡FG¤ò·è¤á¤Æ¡È¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡É¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ÆüÄø¡Û
¢¦AFC¡¡25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¸áÁ°5»þ³«»Ï¡Ë¥Ç¥ó¥Ð¡¼
¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¡ÊÂè1¥·¡¼¥É¡Ë¡½¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä¡ÊÂè2¥·¡¼¥É¡Ë
¢¦NFC¡¡25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬³«»Ï¡Ë¥·¥¢¥È¥ë
¥·¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡ÊÂè1¥·¡¼¥É¡Ë¡½¥é¥à¥º¡ÊÂè5¥·¡¼¥É¡Ë