バンド「ゲスの極み乙女。」などのボーカル川谷絵音（37）が、18日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。人気バンドの楽曲がヒットした理由を語った。

同番組では「プロが本気で選んだ2025年のマイベスト10曲」を特集。川谷はロックバンド「サカナクション」の「怪獣」を1位に挙げ、「ここまで個人の人生みたいなものが反映されてヒットした曲って、なかったと思う」とコメントした。

その一見シンプルながら複雑な曲構成は「オケや順番を変えることで、サビにもメロにもなる最高のメロディー」と絶賛。さらに川谷は「一郎さんがうつ病で闘病してたことも、自分でずっと発信してて。ずーっとみんな人生を見てきた」と経緯に触れた。

同バンドのボーカル・山口一郎は2022年に、体調不良での休養を発表。その後、うつ病を患っていることを公表した。約2年を経て再始動後、初のシングルとなった同曲は、24年10月放送開始のアニメ「チ。―地球の運動について―」のオープニング主題歌だった。

しかしフル尺の歌詞制作が難航し、約5カ月遅れのリリースとなったことについて、川谷は「普通アニメが放送された時に（曲は）出てる。でも歌詞ができてなくて配信されなかった」と解説した。

そのため「だからみんなもう“聞きたい”っていうのがどんどん高まって、逆にプラスに働いた」と、ヒットの理由を語っていた。