32歳・ABEMAアナ、衝撃の“美谷間”あらわ「凝り固まった価値観を崩す挑戦」 透け感る水着カットも
ABEMA初代専属アナウンサーの西澤由夏（32）が19日、自身のインスタグラムを更新。今朝発表された写真集発売について、改めて報告した。
【写真集カット】ABEMA西澤由夏アナ、初水着でみせた衝撃の美尻＆スレンダーボディ
西澤アナは、“美谷間”をのぞかせたキャミカットや、透け感のある水着カットを投稿し、「1st写真集を発売させていただくことが決定しました！」と改めて報告。「初の水着にも挑戦しています」とし、「漠然と"何か新しいことに挑戦したい"そう思っていた時に頂いたお話で、今まで自分が築いてきた凝り固まった価値観を崩す挑戦でもあります」とその理由をつづった。
続けて「本日より予約が開始されています！」とURLを表示し、「宜しくお願いします！」と呼びかけた。
