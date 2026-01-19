【中継】高市首相が夕方の会見で衆院解散を正式表明へ「国民の将来決める選挙に」　27日公示、2月8日投開票

高市首相は夕方、記者会見し、23日に召集される通常国会の冒頭に衆議院を解散する意向を正式に表明します。

首相官邸前からフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

政権幹部は、「高市首相は魂を込めて相当準備している」と意気込んでいて、会見で打ち出す内容に注目が集まります。

高市首相は午後6時から行われる記者会見で、23日に召集される通常国会の冒頭に、衆議院を解散する意向を正式に表明する見通しで、首相周辺は、「国民の将来を決める選挙になる」と強調しています。

会見では、自民党と日本維新の会による新たな連立枠組みや「責任ある積極財政」を掲げる経済政策、戦略3文書の改定を前倒しする外交・安全保障政策などについて信を問う考えを示すものとみられます。

また、自民党幹部が検討する考えを示した食料品の消費税率を時限的にゼロにすることについて、高市首相が表明するかも焦点ですが、首相周辺は「連立合意に書いているので説明するだろう」と話しています。

衆議院選挙の日程は「1月27日公示、2月8日投開票」の超短期決戦となる見通しで、事実上の選挙戦が始まります。