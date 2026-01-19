ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¤Þ¤µ¤ËÏ·³²¡×º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×Áª½Ð¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò°ì½³
ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN·ÏÎó¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
Âè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î19Æü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¤Î³«²ñ¼°¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤¬5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM¡ªLK¡×¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ë·èÄê¡£Æ±¶Ê¤ÏºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢M¡ªLK¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÁª½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø²Î»ì¤¬Ìîµå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢10Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÊÌ¤Ë¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤Õ¤¦¤Î¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤ó¤Í¡£ÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡ØÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¡¢¤½¤ì¡¢ÊÑ¤À¤í¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤¦¿Í¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ò¤Þ¤Ê¡£¤Þ¤µ¤ËÏ·³²¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£