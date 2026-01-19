【味覚糖 ぷっちょ カービィ】 1月19日 発売

UHA味覚糖は、お菓子「味覚糖 ぷっちょ カービィ」を1月19日に発売した。

アクションゲーム「星のカービィ」をモチーフにしたぷっちょが新発売。ぷっちょはピーチ味で、ソフトキャンディの中にぷちぷちグミと「星のかけら（金平糖）」が入っている。

発売を記念し、ぷっちょ公式Xは特別なセットを5名にプレゼントするキャンペーンを実施。1月23日23時59分まで公式Xをフォローのうえ、対象の投稿に「#ぷっちょ星のカービィ」を付けて引用リポストすることでキャンペーンに応募できる。

AmazonのUHA味覚糖ストアでは6袋入り（価格：1,500円）が販売中。そのほか、セブン-イレブンなどでも順次販売がスタートしている。

□セブン-イレブン「味覚糖 ぷっちょ カービィ」のページ

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.