「星のカービィ」のぷっちょが発売！ 「星のかけら（金平糖）」入り
【味覚糖 ぷっちょ カービィ】 1月19日 発売
UHA味覚糖は、お菓子「味覚糖 ぷっちょ カービィ」を1月19日に発売した。
アクションゲーム「星のカービィ」をモチーフにしたぷっちょが新発売。ぷっちょはピーチ味で、ソフトキャンディの中にぷちぷちグミと「星のかけら（金平糖）」が入っている。
発売を記念し、ぷっちょ公式Xは特別なセットを5名にプレゼントするキャンペーンを実施。1月23日23時59分まで公式Xをフォローのうえ、対象の投稿に「#ぷっちょ星のカービィ」を付けて引用リポストすることでキャンペーンに応募できる。
AmazonのUHA味覚糖ストアでは6袋入り（価格：1,500円）が販売中。そのほか、セブン-イレブンなどでも順次販売がスタートしている。
□セブン-イレブン「味覚糖 ぷっちょ カービィ」のページ
／#ぷっちょ星のカービィ- ぷっちょ【公式】 (@pucchokun) January 19, 2026
発売記念キャンペーン👏
＼
特別なセットを「5名様」にプレゼント🎁
是非応募してね💕
▼応募方法
①この投稿に
#ぷっちょ星のカービィ を付けて引用リポスト
1/23(金)23:59〆#ぷっちょ#星のカービィ pic.twitter.com/afJEpfVMzZ
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.