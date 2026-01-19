第31回全国都道府県対抗男子駅伝が2026年1月18日、広島市平和記念公園前発着7区間で行われ、レースを生中継したNHKに対して、インターネット上で波紋が広がっている。

箱根駅伝5区山登りで驚異的な走りで往路V

インターネット上で話題となったのは3区のインタビューだ。

同区間は8.5キロで行われ、群馬・帰山侑大（駒澤大）が、23分35秒で区間賞を獲得した。

ところが、インタビューが放送されたのは、区間賞の帰山ではなく、区間5位の岡山・黒田朝日（青山学院大）だった。

黒田は、1月2日に行われた第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）往路5区の山登りで、驚異的な走りを見せた。

前を行く中央大、早稲田大を抜き去り往路優勝を果たし、3日の復路は青山学院大が1度もトップを譲らずに、３年連続９度目の総合優勝を遂げた。

「帰山くんにインタビューするのが当たり前だと思います」

26年の箱根駅伝で「シン・山の神」として、一躍時の人となった黒田。注目度が急激に上がる中でのレースで、区間5位ながらインタビューが放送されたことに、多くのファンが違和感を覚えたようだ。

SNSでは「箱根駅伝を他の駅伝に持ち込むな」「帰山くんにインタビューするのが当たり前だと思います」「区間5位にインタビューはおかしいよね」「まさに意味不明な」「箱根人気を基準にやらないでもらいたいよね」「確かに黒田くんは今大会の目玉選手かもしれないけどさ、この区間トップだったのは帰山くんなんだから」「活躍した選手を映さない中継、それ公平と言える？」などの声が寄せられた。

注目のレースは、宮城が２時間16分55秒の大会タイ記録で初優勝を飾った。