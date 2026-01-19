【北欧通貨】関税対象に示され、クローナ安スタートも反転=スウェーデンクローナ



グリーンランド問題を受け、トランプ大統領は欧州8か国に対して、2月1日からの10％の追加関税発令を示し、さらに6月に25％へ引き上げるとした。対象の8か国は、デンマークに加え、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、ドイツ、フランス、イギリス、オランダとなる。

スウェーデンクローナは週明け下げて始まり、先週末の9.22台から9.25台を付けた。しかし、その後ドル全面安の流れが強まったことで9.19と逆にドル安クローナ高となっている。



USDSEK 9.215

