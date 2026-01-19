１９日前引けの日経平均株価は前営業日比５２３円２９銭安の５万３４１２円８８銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３８４９万株、売買代金概算は２兆９９７５億円。値上がり銘柄数は５４３、対して値下がり銘柄数は１００６、変わらずは５３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は先物主導でやや荒れた値動きとなった。日経平均は安く始まったあとも水準を切り下げ、一時８００円以上の下落で５万３０００円トビ台まで売り込まれる場面があった。国内長期金利の上昇や足もと円高方向に振れている為替動向などを横目に買いが手控えられた。日銀が保有するＥＴＦの売却を１９日から実施すると発表したこともネガティブ視されているようだ。ただ、半導体主力株の一角が買われるなどを背景に前場取引後半は下げ渋る動きとなり、前引け時点の下げ幅は５００円あまりにとどまっている。



個別ではディスコ＜6146＞が商いを膨らませ上昇、三菱重工業＜7011＞も活況高。川崎重工業＜7012＞も物色された。第一稀元素化学工業＜4082＞が値上がり率トップに買われ、ミツバ＜7280＞、ライフコーポレーション＜8194＞、ＦＩＧ＜4392＞などが大幅高に買われた。半面、アドバンテスト＜6857＞が売りに押され、サンリオ＜8136＞も軟調。トヨタ自動車＜7203＞が冴えず、ファーストリテイリング＜9983＞も下落した。住友ファーマ＜4506＞が大幅安、ＫＬａｂ＜3656＞、マネックスグループ＜8698＞なども大きく水準を切り下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

