¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼Í¥¥°¥ë¡¼¥×¡¦i¡ùRis¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ã°æÍ§´õ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢30Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎÂç·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ÓÏ½¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡ËÇö±ø¤ì¡Ä30Ç¯Á°¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦Âç·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤è¤ê¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡ÀÖ¡¦ÎÐ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤«¤é30Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/1¡×¤¬¡¢2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£
¡¡1997Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢Ìó45Ëü¸Ä½Ð²Ù¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ô¥«¥Á¥å¥¦£±/£±¡×¤ÎÉü¹ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¼ã°æ¤¬¼«Âð¤Ë¤¢¤ëÅö»þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯µ¨¤Î¤¢¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¤Î¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤«¤éÃÂ¥×¥ì¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤Î»Ò¤«¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡©¡©¡©¡©(¸½30ºÐ)¡×¡ÖÇ¯µ¨Æþ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ë¤¤¤¤¤Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Æ´ò¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡ª¾Ð¤É¤¦¤Ë¤«Éü¹ïÈÇ¤â¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤³¤Î»Ò¤ÎÎÙ¤ËÊÂ¤Ð¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ý¥±¥â¥ó¤µ¤ó¡ª¡ª»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
