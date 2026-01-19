俳優の坂東龍汰（28）が18日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。父との生活について語った。

この日は女優の松雪泰子と共に登場。ホロスコープを得意とする占い師・彌彌告氏の占いを受けた。

彌彌告氏から「かなり変わった家、家族の性質も自由でオープンマインドなんじゃないか」と分析された板東。「かなり変わってます。めちゃくちゃそうでした」と認めた。

「その自由さが自分にとってプレッシャーになる。型にはまった人生を歩んじゃいけなんじゃないかっていう恐怖」と指摘されると「本当にそうでした」と回想。「ウチの父親もだいぶ破天荒で。ニューヨークから全部捨てて僕と姉を連れて北海道に移住してから、何もない海の前に自分で家建てて。リアル『北の国から』。電気とか引っ張ってきて。3年くらいかけて自分で手作りの家に住んで。ワイン作りたいとか言い出して、苗木からダイナミック農法で。その間、稼ぎゼロ、20年くらい」と幼少期の生活を明かした。

スタッフから現在の関係について聞かれると「父も映画監督目指してアメリカに行ってたので、映画も大好き、読書も大好き。物凄く知識を入れたい人」と説明。「こういう仕事やるんだって言ったら、その人（役）をブワーって調べて。俺より全然知ってて。尊敬しています、そういう部分」と語った。