■これまでのあらすじ

平気で人の食べ物に口をつける妻と義妹、そして義母。夫が「人が口をつけたものは飲めない」と言うと、夫を潔癖症だと笑い飛ばした。義実家からの帰りの道中でも妻はまたやらかす。こちらが苦手だと伝えていることへの扱いがあまりにも軽すぎることに夫は絶望するのだった。



俺はこれ以上の我慢をやめるために、きちんと妻と話し合いをしようと思いました。そのきっかけとして同じ味のアイスを買ったのです。俺がどんな気持ちなのかわかってほしくて…。

「好きな人同士だから」とか「家族だから」を盾に、俺の気持ちは聞くつもりはなくて、自分の感情だけを押し付ける妻。だけど、俺は「家族だから」「それが当たり前だから」と言われて、自分の気持ちを抑えつけることはもうしたくない。もし子どもがいたら、まずは自分の感情を大事にすることを教えてあげたい…そう思います。脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)