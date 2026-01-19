Ý¯ºä46Ã«¸ý°¦µ¨¡õÂ¼°æÍ¥¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Ó¤¬¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙÅÐ¾ì¡ÖÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Ý¯ºä46¤ÎÃ«¸ý°¦µ¨¤¬¡¢30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙVOL.11¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤¹¤ëÃ«¸ý°¦µ¨¡õÂ¼°æÍ¥
¡¡º£¹æ¤ÏÝ¯ºä46ÆÃ½¸¹æ¤È¤·¤Æ¡¢É½É½»æ¡õÎ¢É½»æ¤Ë13th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£É½»æ¡õ´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢BACKS¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃ«¸ý¡£´¬Æ¬Ä¶¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡¢Ý¯ºä46²ÃÆþ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä½é¤á¤ÆºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡ÖBACKS LIVE!!¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Ä¶¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡Î¢É½»æ¡õ´¬ËöÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Â¼°æ¤¬¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆÃ½¸¤¹¤ë¡£Ã«¸ý¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¡£
¡ÚÝ¯ºä46Ã«¸ý°¦µ¨¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÊÉ½»æ»£±Æ¡Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª1Ç¯È¾Á°¤Î½éÅÐ¾ì»þ¤è¤ê¤â¡¢É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ý¯ºä46²ÃÆþÁ°¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë´¶¾ð¤ò´é¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
