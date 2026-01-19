ケモノ女子たちが走る！跳ぶ！投げる！新連載「異世界陸上」が表紙に登場「月刊サンデーGX 2026年2月号」本日発売
【月刊サンデーGX 2026年2月号】 1月19日発売 価格：960円
小学館は、マンガ雑誌「月刊サンデーGX 2026年2月号」を本日1月19日に発売した。価格は960円。
今号の表紙と巻頭カラーには新連載「異世界陸上」が登場。特別付録として、「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」証明写真風ステッカーもついてくる。
そのほか最新19集発売中の「任侠転生－異世界のヤクザ姫－」や、「ＣＯＳＭＯＳ」などが掲載される。
