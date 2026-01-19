新潟市はリニューアルが進む新潟駅の駅前広場で新タクシープールを、2月2日（月）から供用を開始すると発表しました。

新タクシープールは万代広場の西側に完成

市によりますと、供用開始は2月2日の午後4時を予定しています。豪雪など悪天候の場合は、順延の可能性があるとしています。



現在、周辺道路の整備など供用開始に向けた最終工事が進められています。





ペデストリアンデッキは今春に完成へ

新タクシープールの完成により、これまでのタクシー乗り場は廃止となります。（図提供：新潟市）

駅に直結するペデストリアンデッキはすでに大屋根が完成しています。その後工事が進み、正面の階段やエレベーターなどが完成すれば、広場から駅2階の改札へ直接行けるようになり利用者の利便性がより高まります。



いまのところ、駅正面から2階の改札へ行くには、バスターミナル側または西側の階段やエスカレーターを利用しなければなりませんが、ペデストリアンデッキ（正面階段など含む）は、ことし春に完成が予定されています。



段階的に供用を開始するということですが、ことし4月には東改札から万代広場側のペデストリアンデッキへ出られるようになる見通しです。



万代広場側に設置される東側と西側の階段については4月の完成が予定されています。



また駅正面とその東西には新たに3基のエレベーターが新設され4月の完成を予定しています。

4月に新たな「新潟駅前交番」開設

現在は駅東側にある「新潟駅前交番」が今後、「万代交番」と統合され、ことし4月に新たな「新潟駅前交番」として万代広場の西エリアに開設されます。



工事中ですが、駅から万代口に出ると歩道から“POLICE（ポリス）”のサインが見えています。

全面供用は2027年春目指す

新潟市の計画では、2026年の4月～10月頃に広場内に多機能トイレや、イベントスペースなどを供用予定で、その後、送迎用の一般駐車場や広場中央部の植栽エリアが完成する見込みで2027年春に全面供用を目指すということです。