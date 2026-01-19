高市総理はきょう（19日）夕方に記者会見を開き、衆議院の解散を正式に表明する見通しです。最速で来月（2月）8日の投開票となる、異例の短期決戦。岡山・香川の自治体も対応に追われています。

【写真を見る】【衆議院議員選挙】準備に追われる岡山市選挙管理委員会「投票所入場券を作業の簡略化のためハガキでの郵送に変更へ」

岡山県内で最も有権者数の多い岡山市の選挙管理委員会では、職員が選挙に必要な資材の準備などを急ピッチで進めています。

今回の衆院選は従来よりも準備期間が短いため、岡山市では通常封筒に入れて郵送している投票所入場券を作業の簡略化のためハガキでの郵送に変更するということです、ハガキは有権者1人につき1枚用意し、遅くても来月5日までに届けられる予定です。



（岡山市選挙管理委員会事務局 中野雅幸課長）

「タイトなスケジュールではありますが、今回の選挙は国政を決める大切な選挙ですので、ぜひ投票所に足を運んでいただければと思います」



衆院選の日程は、きょうの高市総理の会見で正式に発表されるとみられています。