子うさぎ達が外に出てみようとしたら？…ためらう姿に「慌てなくても良いんだよ！」「かわいすぎて言葉を失いました」
【写真を見る】初々しい姿にキュン♪お外に出たいうさぎ達の姿
お部屋から外に出ようとしている子うさぎ達。でも、そこにはためらいと葛藤が…？Xではそんな子うさぎ達の様子を写真におさめたポストが15万いいねを集めて話題となっています。
「かわいい！」といった声はもちろん「なんだかほっこりしてしまいました」「初々しい一瞬を撮れた奇跡の一枚」などのコメントも寄せられた写真の内容とは、一体どんなものだったのでしょうか。
「まだお部屋から出るのが怖い子うさぎを見たっていい」というコメントとともにXに投稿されたのは、2匹の子うさぎがお部屋から外に出ようとしている姿の写真。飛び出すのが怖いのか、身を寄せ合っている姿が健気で思わず応援したくなるかわいさがあります。
ポストへの反響を投稿主のうさぎの下僕長（@noir0320t）さんにお伺いすると「新たにうさぎ好きなフォロワーさんが増えたことが嬉しく思いました」と喜びの声が。また、印象的なコメントについては「『スロープになりたい』などうさぎ好きなんだなと分かるコメントが『あぁ仲間だなぁ』と感じました（笑）」とのこと。確かに、こうして見ていると何かサポートしてあげたくなっちゃいますね…！
ポストの写真に写っている2匹の子うさぎですが、飼い主さんにオレンジ色の毛並みの子が「えだまめちゃん」白い毛並みの子が「そらまめちゃん」というお名前だと教えていただきました。当時生後1ヶ月だったという2匹ですが手のひらサイズなのでしょうか…？本当にかわいいですよね。
ちなみに、この後は無事にお部屋を出られたのかお聞きすると「この写真を撮った日から1週間ほどでお散歩デビューしました」と飼い主さん。写真の時は眺めるだけだったお外に出て、お散歩ができたえだまめちゃんとそらまめちゃんの様子も気になります。
どの時期もかわいい姿を見せてくれるうさぎ達ですが、中でも「子うさぎならでは！」というエピソードはあるのか気になり質問すると「ご飯皿にすっぽり入ってしまったり、パパママうさぎの後を追いかけて転んだり、皆で固まって暖をとる姿は子どもの時にしか見られなかったので、もう一度写真撮りたいなぁ（めっちゃいいカメラとかで）と思いました」とのご回答が。
子ども時代が一瞬というのは人もうさぎも変わらず…。飼い主さんの思いに共感しつつ、ご飯皿に入っちゃう姿や暖をとる子うさぎ達の姿を想像してほっこりしました。
うさぎ達に加え、ハムスター、デグーなど、様々なかわいい動物達と暮らしている飼い主さん。
そんな飼い主さんに暮らしの中で「幸せ」を感じる瞬間を伺うと「朝起きて夜寝るまで全ての時間が幸せです」とお答えが。起床から睡眠までのどんな瞬間もかわいい姿を見せてくれる動物達と、それらを全て幸せに感じている飼い主さんとの絆がうかがえて温かい気持ちになります♪
最後に、最近のうさぎ達の様子や、かわいかったエピソードなどをお聞きすると「この写真から時が経ち現在7歳を目前にしていますが、毎日元気でワガママなところもかわいいです」と飼い主さん。
初々しさ100%なポストの写真から、7年が経過しても元気で自由に過ごせているのは飼い主さんの愛情あってこそ！これからも自由に楽しく過ごしている写真を拝見したいですね。
うさぎの下僕長（@noir0320t）さんのXでは、えだまめちゃんやそらまめちゃんの他にも、たくさんの動物達との愛情いっぱいな写真を見ることができます！日々の癒しにおすすめなので、是非チェックしてみてくださいね♪
文＝SI