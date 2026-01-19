株式会社セキドは、DJIの動画編集アプリ「DJI Mimo」を活用したショート動画制作の実践型講座「はじめてのAI動画編集セミナー『DJI Mimo』を使ってみよう！」を2月18日（水）に開催する。会場はDJI認定ストア福岡博多。参加費は無料で、定員は先着5名。

DJI Mimo（ディージェイアイ ミモ）は、DJIのジンバルやウェアラブルカメラなどと連携して、撮影や素材共有など動画制作をサポートするスマートフォンアプリ。アプリ上で動画を手軽に仕上げられるという、編集機能も搭載している。

今回の講座では、DJI Mimoのワンタップ編集（AI編集）を使ってショート動画を作る流れをレクチャー。撮りためた動画、5本から10本を目安に、そこから1本のショート動画を制作する。

時間は45分間。その中で素材の選び方をはじめ、完成度を上げるちょっとしたコツなど、“AI編集を前提にした撮影のポイント”を紹介するという。

これから動画編集を始めてみたい、たくさん撮った動画の編集に困っているという人も対象としており、素材選びや尺、順番など、動画制作における“迷うポイント”を、DJI Mimoのワンタップ編集の流れで理解を促していくとのこと。

イベント名

はじめてのAI動画編集セミナー「DJI Mimo」を使ってみよう！



開催日

2026年2月18日（水）



開催時間

14時30分～15時15分（受付：14時20分～）



会場

DJI認定ストア福岡博多

（福岡市博多区古門戸町5-15美山トレーニングセンター）

定員

先着5名（定員に達し次第締め切り）



参加費

無料



対象者

・これから動画編集を始めてみたいという方

・たくさん撮った動画の編集に困っている方

・会社のPR動画をもっと簡単に作りたいと思っている広報担当の方

・最新アプリやガジェットが好きで情報収集したい方



申し込みページ

https://sekido-rc.com/?pid=189949466