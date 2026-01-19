É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Î£Ê³è¡×Å¸³«¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥ÄÇÛÉÛ¤ä¥¯¥é¥Ö¶¨Æ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ·èÄê
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Á¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Î£Ê³è¡×¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡Á¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ê¢¨2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËJ3¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Íâ15Ç¯¤«¤é¤ÏÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íè·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢J¥ê¡¼¥°¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è¤Ø¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦°ìÅÙ¤¤ê¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤ò·Àµ¡¤È¤·¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤ÏÁ´60¥¯¥é¥ÖÅù¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¤ÎJ³è¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÃÊÌÂç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î»î¹çÆü¤Ë¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¤ÎJ³è¥Ç¡¼¡×¤òÀßÄê¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥ÄÇÛÉÛ
ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢Á´60¥¯¥é¥Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¤ÎÇÛÉÛ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¡Ê³Æ¥¯¥é¥Ö1,000Ëç¤º¤Ä¡Ë¡£
¢¨ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Î¥Ö¡¼¥¹²ÔÆ¯»þ´ÖÃæ¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¾ÞÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¥¯¥é¥Ö¶¨Æ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ö¥¹¥¤¡¼¥ÄÄó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ÎÀßÃÖ¡×¡Ö¿Æ»Ò¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ³«ºÅ
£¡Ö¿Íµ¤¥Æ¥£¡¼¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¿Íµ¤¥Æ¥£¡¼¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥Ö¡¼¥¹¤ËÀßÃÖ
¡¡¤Þ¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤ÈJ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ÃêÁª¤Ç´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1400ÁÈ¡¦2800Ì¾¡Ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¡ÊÌó1ËüÌ¾¡Ë¡¢W¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥Ë¥³¥é¡¦¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê2ËüÌ¾¡Ë¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤ÈJ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ÃêÁª¤Ç´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1400ÁÈ¡¦2800Ì¾¡Ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¡ÊÌó1ËüÌ¾¡Ë¡¢W¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥Ë¥³¥é¡¦¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê2ËüÌ¾¡Ë¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£