「俺にだけ制服姿見せてくれない？」や、ヤバすぎる……!! SNSで女子高生に過激な要求を繰り返す成人男性の意図とは【ないものねだりの女達。 #716】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
男性とのやり取りにのめり込んでいく美月。一方、両親は美月を心配し、病院に連れて行こうと相談しているようです。
やはり目的はこういうことなんですね……。制服は身元がバレてしまう可能性もあるので絶対に送らないで欲しいですが、美月はどうするのでしょうか……？
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
