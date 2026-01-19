¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥«¥ª¥¹¤À¡×³«ºÅ¹ñ¥µ¥¦¥¸¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥¤¥é¥ó¡ÄÇÈÍðÂ³½Ð¤ÇÃæÅìÀª¤¬Á´ÌÇ¡ª¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë³¤³°»ØÅ¦¡Ö¶þ¿«Åª¡×¡Ö¤³¤ÎÉÔ¿¶¤Ï°ÛÎã¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬ÂÐÀï¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢³«ºÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃæÅìÀª¤ÏÁ´ÌÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃæÅì¤Î¶¯¹ë¤¬¼¡¡¹¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¡£¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê¤ó¤ÀUAE¤È¥è¥ë¥À¥ó¤â¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÆüËÜ¤Ë¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ÛÊÑ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡½¥Ä¶¯¹ë¡Ù¤¬ÃíÌÜ¡£¡ÖU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥«¥ª¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¥¤¥é¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥¤¥é¥¯¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡Öµ¤¸õ¤ä»þº¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤ÇÁêÂÐÅª¤ËÍÍø¤Ê¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉÔ¿¶¤Ï°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¡¢ÃæÅì¤Î¶¯¹ë¹ñ¤¬¡Ê23ºÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
