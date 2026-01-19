目黒蓮がFENDIショートブルゾンで抜群スタイル披露！“シースルーバング”で微笑む姿に「優しい笑顔」「腰の位置高い」「美しすぎて見惚れる」
映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）の公式SNSにて、目黒蓮（Snow Man）と浜辺美波の取材日のオフショットが公開された。
【画像】目黒蓮＆浜辺美波の取材日オフショット（全3枚）／『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶の様子
■上品な装いで並んで立つ目黒蓮＆浜辺美波
公開された写真には、目黒と浜辺が並んで立つ姿が収められている。
目黒は透け感のある前髪を取り入れたヘアスタイルに、FENDI（フェンディ）のグレーのブルゾンジャケット、シャツとネクタイ、ブラックのパンツを合わせたきれいめなスタイル。手をポケットに入れた自然体の立ち姿で、爽やかな笑顔を浮かべている。
一方の浜辺は髪をまとめ、ブラウンのニットにレースのティアードスカートを合わせた上品な装い。前で手を組み、穏やかに微笑んでいる。
この投稿にSNSでは「めめ爽やか」「好きビジュ」「背高いし腰の位置高い」「この衣装も似合っていてかっこいい」「優しい笑顔」「身長差が良すぎる」「美しすぎて見惚れる」といった声が相次いで寄せられている。
なお、同アカウントでは、これまでにも取材日のオフショットが公開されており、そのたびにふたりのヘアスタイルやファッションに注目が集まっている。
■オールブラックコーデの取材日オフショット
■シックな装いの取材日オフショット
■完成披露舞台挨拶でのフォーマルスタイル
