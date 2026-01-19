Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramで、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のグッズである、パンフレットのオフショットを公開した。

【写真】阿部亮平の耳出しヘアにスカート風衣装のツアーパンフオフショットなど

■3種類のスタイリッシュな衣装でカメラ目線や横向きなど様々な表情とポーズを披露した阿部

ツアーは1月18日の京セラドーム大阪公演をもってファイナルを迎え、その日を迎える前に阿部は「『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』5都市17公演、残すところあと1公演まで来ました。終わってしまう…寂しい…」というメッセージと共に、ツアーパンフレットのオフショット8枚を披露。

オフショットは機材や小道具が並んだスタジオのようなロケーションで撮影されている。

1枚目は、ポケットと長い紐を使ったデザインが印象的なグレーのワイドカーゴパンツと、灰色のダボッとしたデニムコートをまとい、しゃがんで、まっすぐカメラを見つめている。口元に添えた手と、前髪を目の上でカールさせ、片耳を出したヘアスタイルが印象的。

2枚目は、そのコーディネートで俯きながら立った全身ショット。3枚目は、1枚目より近くに寄って、まん丸な瞳でカメラをのぞき込んでいる。

4枚目の全身ショットでは衣装が変わり、グレーのスカート風ワイドパンツ＆ジャケットと白シャツ＆白い靴のコントラストが映えるコーディネートに。5枚目では木の小道具が入った棚に手をかけたポーズで、少し口元をゆるめた清楚な表情。6枚目ではワイドパンツの裾を持ちあげて、ボトムスの構造をみせている。

7枚目でエレベーターに乗るショットではまた衣装が変わり、ファスナーとポケットがついただぼっとした袖の黒いストライプジャケットに黒いパンツ姿。8枚目はエレベーターの壁に寄りかかりつま先を挙げた横向きポーズになっている。

コメント欄には「どの衣装もお似合いです」「阿部ちゃんほんと美人さん」「脚の長さ際立つコーデ」「あざとい表情天才」「このエレベーターに乗りたい」などといったファンの声が続々と到着。

なお阿部は、白い衣装姿でダブルピースを決める、ツアー完走報告ショットもポストしている。

■阿部亮平のツアーパンフレットオフショット

■「⁡完走！！」と感慨深げな表情を見せる舞台裏ショット