Snow Manの阿部亮平・佐久間大介・向井康二が、自身のInstagramで、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を完走したことを報告。それぞれが舞台裏ショットを公開している。

■向井康二は佐久間大介・深澤辰哉との3ショットを公開

阿部はツアーの最終公演となった1月18日の京セラドーム大阪公演終了のあとに、「完走！！」と添えて7枚の写真を披露。

「盛りだくさんな5周年イヤー完走 オツカレ！！！！！！！！！」と書かれた巨大なボードの前で、肩回りについた金色の装飾がまぶしい真っ白な王子様のような衣装で、ダブルピースしている舞台裏ショットを公開。編み込みのヘアスタイルにも注目。

さらに阿部は、ツアーでまわった5カ所の舞台裏ショットも披露。Snow Manのメンバーのイラストやバルーンで彩られた壁の下に、自身のアクスタを写り込ませた札幌。雪だるまの絵や9人のメンバーカラーで“FUKUOKA！！”が描かれたホワイトボードから、ひょっこり笑顔を見せる福岡。

ツアータイトルが書かれた暖簾の下でほほ笑む東京。ツアーロゴやメンバーカラーのウェルカムメッセージで彩られたホワイトボードの隣でダブルピースする名古屋。ツアーロゴの隣の”ツアーファイナル！！”の吹き出しを持ち上げるようなポーズを決める大阪。

さらに“9”の数字の隣に自身の“すのチル”人形が立つ、客席に誰もいないステージショットも。

コメント欄には「全会場の写真がうれしい」「どの阿部ちゃんもかわいい」「編み込みヘア似合ってる」「キラキラ笑顔が素敵」「完走おめでとうございます」などといったファンの声が続々と到着している。

なお佐久間は、阿部も撮影していた巨大なボードの前で、阿部と同じ真っ白な衣装で寝ころぶ自身の舞台裏ショットと共に「全17公演！！！！！！！！！！！！！！！！！楽しかった！！！！！！！！！本当にありがとう。またやろう！！！！！！！！！」というメッセージを公開。なお、「17公演」とメンバー9人の数を示す“！”にも注目。

寝ころんでいるので、ボードのイラストやメッセージがはっきりと見える。身長とリンクするように長さも違っている、メンバーカラーの“！”が9本と、帽子とマフラーがメンバーカラーになっている雪だるまがちりばめられている。

また向井も、Instagramで「全公演無事完走しました！メンバースタッフさん！そしてファンのみんな！楽しい時間をありがと」というメッセージと共に、6枚の舞台裏ショットを公開。

まずは2枚のフードをすっぽりかぶってスマホを持った、鏡越しの自撮りオフショット。フラッシュやピントの具合でぼやけた写真になっているが、3・4枚目ではクリアなピントでフードも外したドアップショットを披露。

さらに佐久間と深澤辰哉との、全員が白パーカーを着た自撮り3ショットや、岩本照の顔写真が貼られたロボットと、向井の顔写真が貼られたロボット（こちらのボディは手描き）が写っている“岩本兄弟”ショットも公開されている。

