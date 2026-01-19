櫻坂46谷口愛季、これまでの変化をを語る「徐々に感情を顔に出せるようになりました」
櫻坂46の谷口愛季が、1月30日に発売される『グラビアチャンピオン』VOL.11の表紙に登場。裏表紙には村井優が登場する。
■村井優はグラビア＆インタビューでの特集
表紙＆巻頭を飾るのは、13thシングルにてBACKSセンターを務めた谷口愛季。巻頭超ロンググラビアに、櫻坂46加入からこれまでの変化、メンバーへの想いや初めて座長を務めた『BACKS LIVE!!』などについて語った超ロングインタビューも掲載される。
裏表紙＆巻末特集は、表題曲でセンターを務めた村井優。こちらもロンググラビアとロングインタビューでの特集となる。
■櫻坂46谷口愛季 コメント
（表紙撮影）ありがとうございます！ 1年半前の初登場時よりも、表情が豊かになったかなと思います。櫻坂46加入前は「表情が読み取りづらい」と言われることが多かったんですが、徐々に感情を顔に出せるようになりましたし、うまく笑えるようになったのかなって。ぜひ見てください。
■書籍情報
2026.01.30 ON SALE
『グラビアチャンピオン』VOL.11
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
SINGLE「The growing up train」
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/