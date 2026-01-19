櫻坂46谷口愛季、これまでの変化をを語る「徐々に感情を顔に出せるようになりました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の谷口愛季が、1月30日に発売される『グラビアチャンピオン』VOL.11の表紙に登場。裏表紙には村井優が登場する。

■村井優はグラビア＆インタビューでの特集

表紙＆巻頭を飾るのは、13thシングルにてBACKSセンターを務めた谷口愛季。巻頭超ロンググラビアに、櫻坂46加入からこれまでの変化、メンバーへの想いや初めて座長を務めた『BACKS LIVE!!』などについて語った超ロングインタビューも掲載される。

裏表紙＆巻末特集は、表題曲でセンターを務めた村井優。こちらもロンググラビアとロングインタビューでの特集となる。

■櫻坂46谷口愛季 コメント