幾田りら“恋が完成するまで”の日々をリアルな視点で切り取った「パズル」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、1月19日に新曲「パズル」を配信リリース。同日20時にMVを公開することが決定した。

■MVには田牧そらと蒼井旬が出演「二人の繊細な恋心に、私自身も胸が高鳴ります」（幾田りら）

新曲「パズル」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』シリーズの新主題歌。恋が芽生えるまでの感情を“パズルのピース”に例え、心の動きを繊細に綴った、軽やかで温もり溢れるポップチューンに仕上がっている。

幾田りらはこれまでにも「ロマンスの約束」「スパークル」「恋風」の3曲で同シリーズの主題歌を担当しており、「恋風」に続き主題歌を務めるのは今回で4度目となる。

リリースに先駆け、1月5日よりTikTokにてサビ部分を公開したプレリリースを実施。リリースまでの2週間で楽曲を使用した動画投稿数は1.2万回を超え、TikTokの音楽チャート“8位”にランクインするなど注目を集めていた。

19日20時に公開となるMVは、そんな“恋が完成するまで”の日々をリアルな視点で切り取った映像作品。惹かれ合う2人のそれぞれの時間軸を追体験できるような構成となっている。

監督は、映像監督/写真家として活動する23歳のフジムラヒヨリが務め、キャストには、日本テレビ系『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』、テレビ朝日『スカイキャッスル』など数多くのCM・ドラマ・映画・バラエティ番組に出演する19歳の女優・田牧そらと、映画『あのコはだぁれ？』『孤狼の血 LEVEL2』、NHK大河ドラマ『どうする家康』などに出演してきた18歳の俳優・蒼井旬を起用。瑞々しい美しさ溢れる作品に注目だ。

■幾田りら コメント

■フジムラヒヨリ監督 コメント

■田牧そら コメント

■蒼井旬 コメント

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Laugh』

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『Laugh』

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パズル」

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/