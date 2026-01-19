Nape¡¢¼ÀÁö´¶¤òÈ÷¤¨¤¿¥¬¥ìー¥¸¥í¥Ã¥¯¤Î¿·¶Ê¡ÖDENGEKI¡×¥ê¥êー¥¹·èÄê
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Nape¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖDENGEKI¡×¤ò1·î28Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Á°ºî¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤é5¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºîÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Nape¤ÎÆ°¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°ìºî¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹½ÅÍ×¤Ê¥ê¥êー¥¹¡£¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Nape¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤¹ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Nape¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNAPE SHAPE POP 2¡Ù¤ÎÁ´½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê¡£¤¢¤é¤¿¤Ë½ÕÉ÷¥ì¥³ー¥É¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢CheChe¡¢µûÅÄÆó·î¤¬½Ð±é¤·¡¢DJ¤Ë¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤SPOT¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Nape¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥ó¥ÉÁü¤È¶¯¤¯¸Æ±þ¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊý¸þÀ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖDENGEKI¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¡ØNAPE SHAPE POP 2¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Nape¤Ï2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Êâ¤ß¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
リリース情報
2026.01.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖDENGEKI¡×
イベント情報
¡ØNAPE SHAPE POP 2¡Ù
02/21¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«LUSH
Act¡§Nape ¡¡CheChe¡¡µûÅÄÆó·î¡¡½ÕÉ÷¥ì¥³ー¥É
DJ¡§SPOT
【画像】「NAPE SHAPE POP 2」、新曲「DENGEKI」アートワーク
