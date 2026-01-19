日経225先物：19日正午＝600円安、5万3400円
19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比600円安の5万3400円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3412.88円に対しては12.88円安。出来高は2万1220枚となっている。
TOPIX先物期近は3642ポイントと前日比22ポイント安、現物終値比0.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53400 -600 21220
日経225mini 53400 -600 301379
TOPIX先物 3642 -22 27650
JPX日経400先物 32805 -185 1808
グロース指数先物 733 +13 3369
東証REIT指数先物 2039 -8 147
株探ニュース
