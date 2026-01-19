　19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比600円安の5万3400円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3412.88円に対しては12.88円安。出来高は2万1220枚となっている。

　TOPIX先物期近は3642ポイントと前日比22ポイント安、現物終値比0.45ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53400　　　　　-600　　　 21220
日経225mini 　　　　　　 53400　　　　　-600　　　301379
TOPIX先物 　　　　　　　　3642　　　　　 -22　　　 27650
JPX日経400先物　　　　　 32805　　　　　-185　　　　1808
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　 +13　　　　3369
東証REIT指数先物　　　　　2039　　　　　　-8　　　　 147

