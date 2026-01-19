これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越になだれ注意報、佐渡に強風注意報が発表されています。

佐渡では強風に、積雪の多い地域ではなだれに注意してください。



◆19日(月)これからの天気

午後は雨の範囲が広がり、夕方以降は各地で雨や湿った雪が降るでしょう。沿岸部では風の強まるところもありそうです。

降水確率は、50%以上の高いところがほとんどです。



◆19日(月)の予想最高気温

最高気温は、5～11℃の予想です。

各地とも昨日より高く、2月下旬～3月中旬並みの気温となるでしょう。