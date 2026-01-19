叱ったら即「仕事辞めます！」注意すると逆ギレ…？困った女性社員の暴走劇に「いるいる」と共感の嵐【作者に聞く】
ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、個性の強い人々に囲まれた会社員生活を描いている漫画家のぷく子さん(@pukukoOL)。現役Webデザイナーとして働く一方、過去のさまざまな職歴をもとに、「すべて実話ベース」のエピソードを漫画にしてきた。なかでも、周囲を振り回すモンスターOL・マッサンが登場するシリーズは、「本当にこんな人いる!?」と思わずツッコミたくなる一方で、どこか身に覚えのある“職場あるある”として共感を集めている。
■勝手に大量発注!? その自信はどこから？
物語は、ある日突然、事業所に届いた大量の製品から始まった。誰も発注した覚えがないのに、倉庫には“どーん”と山積みの荷物。思わず一同が「ギョッ！」とする中、名乗り出たのがマッサンだった。「これ、私が発注したんですぅ」となぜか誇らしげな表情を見せる彼女。ミスではなく、完全に独断での発注だったことに、所長は言葉を失った。
■褒められる予定が、まさかの大説教！
当然ながら、勝手な仕入れはルール違反。「無断発注は禁止です」と注意されるも、マッサンはまったく納得していない様子だった。というのも彼女の中では、この行動は“褒められる予定”だったから。だが現実は非情で、案の定その製品は大量に売れ残る結果に。期待と現実のギャップは、想像以上に大きかったのだ。
■負けず嫌いが暴走するとこうなる
ぷく子さんによると、マッサンはとにかく負けず嫌いな性格。ほかの事務員が上司から評価されているのを見ると、「私のほうが仕事できます！」と対抗心をむき出しにし、すでに進んでいる仕事に割り込んでくることもあったという。努力で勝負するならまだしも、なぜか仕事はサボりがち。そのアンバランスさが、周囲をさらに疲弊させていく。こうして注意されたマッサンは、ついに「私、仕事辞めます!!」と宣言したのだった。
■「辞めます!!」からの、まさかの急展開
しかし物語はここで終わらない。しばらくすると、今度はあっさり「辞めるの、辞めます」と前言撤回。なんという切り替えの早さ！ 読者からは驚きと笑いの声が相次いだ。クセが強すぎるのに、なぜか目が離せない。それがマッサンという存在なのかもしれない。
一連の騒動を追いかけていくうちに、最初は呆れていたはずが、気づけば読者はもう彼女の虜。彼女の次のビックリを行動を楽しみに待っている。
取材協力：ぷく子さん(@pukukoOL)
